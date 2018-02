Secretaria demite coordenador de Igualdade Racial e reduz equipe

A Secretaria de Direitos Humanos da cidade de São Paulo demitiu o coordenador de Igualdade Racial, Eneas Santos. O plano é transformar a Coordenadoria - com equipe de 14 pessoas - em um Departamento - com quatro funcionários.



Eneas confirmou a demissão à coluna



Direto da Fonte



. Quando assumiu o cargo, em outubro, a pauta da igualdade racial já havia deixado de ter uma secretaria própria, com 45 funcionários.



(Sonia Racy)