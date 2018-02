Polícia do Rio faz operação para cumprir mandados de prisão contra foragidos

São Paulo, 06 - A Polícia Civil do Rio realiza nesta terça-feira, dia 6, uma operação contra foragidos da Justiça, suspeitos de homicídio, latrocínio, estupro e corrupção na região de Jacarepaguá, zona oeste da capital. Cerca de cem agentes da Polícia Interestadual do Rio (Polinter), com o apoio de equipes de outras delegacias, participaram da ação, batizada de Expugno, que significa captura em latim. De acordo com informações da polícia, a ação tem como objetivo cumprir mais de 20 mandados de prisão.



(Ana Paula Niederauer)