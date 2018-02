Criminosos matam criança de três anos em tentativa de assalto no Rio

São Paulo, 06 - Uma menina de três anos morreu após ser baleada na madrugada desta terça-feira, 6, por criminosos em Anchieta, bairro da zona norte do Rio. O pai e a mãe também foram baleados após o carro da família ser alvo dos bandidos.



De acordo com informações da polícia, a família saia de uma lanchonete quando sofreu uma tentativa de roubo. Ao tentar fugir, os criminosos atiraram contra o veículo, atingindo todos os ocupantes.



A criança foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ricardo Albuquerque, mas não resistiu aos ferimentos. Os pais da menina estão internados no Hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na zona oeste da capital fluminense.



O veículo utilizado pelo bando foi localizado abandonado por policiais militares no mesmo bairro onde houve o crime. Os bandidos deixaram uma granada no local onde houve o latrocínio. A equipe acionou a Delegacia de homicídios (DH-Capital) e o Esquadrão Antibombas. A ocorrência ainda estava em andamento por volta das 9h20 desta terça.



(Ana Paula Niederauer)