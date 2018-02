Combate ao crime organizado é prioridade no nosso governo, diz Temer em mensagem

Brasília, 05 - Em mensagem enviada ao Congresso Nacional, nesta segunda-feira, 5, o presidente Michel Temer destacou questões da segurança pública como prioridade do governo este ano. No texto, o emedebista afirmou que é "imprescindível" prover segurança para os cidadãos. "Muitos são os brasileiros que têm a sensação de viver sitiados. O nível a que chegou a violência em nosso País é intolerável. Quero reafirmar que o combate firme e consistente ao crime organizado é prioridade de nosso governo", escreveu. A mensagem foi lida pelo primeiro-secretário da Câmara, Giacobo (PR-PR), na sessão de abertura do Congresso Nacional.



Na mensagem, Temer disse que, no ano passado, destacou as forças federais para "fortalecer a capacidade dos órgãos de segurança de Estados federados". Segundo ele, "as Forças Armadas, as Polícias Federal e Rodoviária Federal e os serviços de inteligência atuaram, de forma crescentemente coordenada, para coibir a entrada e a circulação de armas e drogas no território nacional". "A realidade do crime organizado impõe, mais do que nunca, o dever de cooperar. O combate ao crime é desafio para todo o Estado brasileiro. Demanda engajamento integral do Poder Público - e nisso continuaremos empenhados."



(Julia Lindner, Daiene Cardoso, Carla Araújo e Renan Truffi)