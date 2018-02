Tiroteios na madrugada assustam moradores de Angra dos Reis

São Paulo, 05 - Moradores de Angra do Reis, no Rio de Janeiro, relatam que ouviram tiros na madrugada desta segunda-feira, 5. Não há informações de feridos. De acordo com a população, uma briga de facções rivais tem tomado conta da região.



Segundo o comando do 33º BPM (Angra dos Reis), houve acionamento na noite passada, 4, devido a disparos de arma de fogo nessa área e, no local, o fato não foi constatado. O patrulhamento ostensivo segue atuando na região.



A Polícia Militar realizou operações em Angra dos Reis, por meio das Unidades do Comando de Operações Especiais (COE), entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro. As ações tinham por objetivo a prisão de criminosos envolvidos no tráfico de drogas local e apreensão de armas. Os policiais atuaram em diferentes comunidades do município, onde houve confrontos e criminosos foram feridos, sendo socorridos aos hospitais da região, mas não resistiram. As ocorrências foram registradas na 166ª DP.



Balanço



Até o momento, uma pessoa foi presa, nove criminosos foram mortos. Dois fuzis, seis pistolas, 3 simulacros de pistola, 5 carregadores, 154 munições, drogas, entre outros materiais, foram apreendidos pela polícia.



No fim de janeiro, cinco suspeitos foram mortos durante operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na comunidade Parque Belém, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Em fevereiro, o número subiu para nove.



(Renata Okumura)