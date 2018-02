Piso de prédio residencial cede e esmaga cerca de 25 carros em garagem

IS

(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O piso da garagem de um prédio em Brasília cedeu e esmagou vários carros, na madrugada deste domingo. Ao menos 25 veículos teriam sido atingidos, de acordo com o Corpo de Bombeiros. No momento do incidente, moradores sentiram o edifício tremer, "como um terremoto".





(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Ninguém ficou ferido no incidente, mas os moradores da quadra, assustados com o barulho, desceram para ver o que estava ocorrendo ainda durante a madrugada. De acordo com os militares, havia suspeita de que uma pessoa estava sob os escombros, mas foi descartada.





Ainda assim, por precaução, a corporação levou cães farejadores para o local. Os animais vasculharam a área, mas também não encontraram vítimas. Os moradores estão se organizando para ir para a casa de parentes.





Não há risco de desabamento da estrutura principal do prédio, segundo o subsecretário da Defesa Civil, Sérgio Bezerra. O Corpo de Bombeiros está no local para perícia. Para segurança dos moradores, o fornecimento de água e energia do local foi cortado.





Os apartamentos não serão interditados e não há risco de vazamento de gás, mas a orientação né não usar o elevador. Moradores dos primeiros andares se queixaram de cheiro forte de gasolina e os bombeiros manterão um carro no local, para emergências.