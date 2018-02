Foliões acompanham blocos no pré-carnaval do Rio

Rio, 04 - Faltando ainda uma semana para o carnaval, milhares de pessoas amanheceram nas ruas do Rio fantasiadas para a folia pré-carnavalesca da cidade. Nas primeiras horas da manhã deste domingo, no Centro da cidade, uma multidão já se preparava para acompanhar o Bloco da Preta, da cantora Preta Gil.



Era possível ouvir o som do trio elétrico da cantora a quarteirões de distância.



Recém-chegado de Manaus, o designer e fotógrafo Gênesis Crisóstemo, de 23 anos, morador da região central da cidade, estava animado para o primeiro carnaval no Rio de Janeiro.



"O bloco da Preta é animado para caramba. Afinal, ela é uma personagem cheia de energia. Adoro, é sensacional a Preta Gil. Ela arrebenta onde pisa, acho demais", resumiu Crisóstemo, que já tem ingressos para o desfile na Sapucaí nas quatro noites de carnaval.



A dona de casa Priscila Fenelon, de 23 anos, moradora de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, também estreia na folia na cidade, mas anda receosa com a violência.



"É a primeira vez que venho para o carnaval no Rio, espero que seja na paz e na harmonia. O dinheiro e o celular ficam todos escondidos, a gente não bota nada na bolsa", revelou a Priscila.



Caracterizada de mulher-maravilha, Elaine Franco, de 38 anos, moradora de Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense, revela sua tática para se proteger de roubos e furtos. "Procuro ficar não muito perto da multidão, ficar pelas beirolas", contou ela, a caminho do bloco Chora Me Liga.



Segundo a Prefeitura, 46 blocos devem desfilar pelas ruas do Rio neste domingo, entre eles o Suvaco de Cristo, Fogo e Paixão, Gigantes da Lira e Empolga às 9.



A Riotur estima que 200 mil foliões participaram dos cortejos de 65 blocos neste sábado, 3.



(Daniela Amorim)