Elba Ramalho estreia seu trio em SP em folia familiar

São Paulo, 03 - Idosos, crianças e até cachorros engrossaram o coro do bloco Frevo Mulher, de Elba Ramalho, em um clima alegre e calmo. A pernambucana estreou seu cortejo na capital paulista em evento no parque Ibirapuera, na tarde desse sábado, 3, Milhares de pessoas lotaram a Avenida Pedro Álvares Cabral para curtir sucessos do axé e do frevo.



Fabiano Sousa, jornalista, veio com os filhos Daniele e Pedro para o bloco. Para ele, é importante "ensinar boa cultura aos filhos desde pequenos." Ele garante que a família vai curtir toda a semana de festa nas ruas. Outra família que dançou ao som dos hits foi a do bancário Wellinton Costa. "Viemos hoje porque é mais tranquilo".



A organização se preparou bem para a ocasião. Não faltaram banheiros químicos, lixeiras, ambulantes e posto médico. Pensando nos foliões mais esquecidos, um dos patrocinadores do evento disponibilizou protetor solar para todos. O sol se escondeu em alguns momentos da farra, mas quando apareceu veio com tudo.



Mais cedo, a festa rolou na zona oeste. O Casa Comigo também levou uma multidão às ruas. E prevenida. Aline Ferreira, de 23 anos, desfilou no bloco pelo quarto ano. "Eu e os meus amigos sempre marcamos presença. É muito seguro e os homens respeitam as mulheres" , disse Aline. "Costumo me divertir muito aqui. Mesmo sendo seguro, tenho os meus truques. Guardo o dinheiro em um micro saquinho de pano no sutien e o celular no bolso da frente do short, explicou Aline.



Crianças



Pela manhã, o Mamãe Eu Quero se encarregou, logo às 10 horas do sábado, de abrir alas para a folia de 2018 e preparar os futuros foliões, com muitos hits na Praça Irmãos Karmann, em Perdizes. A linha era toda familiar, unindo avós, pais, mães e principalmente as crianças, em meio a serpentinas, confetes e espumas.



(Matheus Prado e Ana Paula Niederauer)