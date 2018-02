Três suspeitos são presos após tentativa de roubo de carga na Via Dutra

Rio, 03 - Três homens foram presos por tentativa de roubo de carga na pista sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiram impedir o roubo de uma carga de cerveja na rodovia, na madrugada deste sábado (3).



Por volta das 4h, equipes da PRF faziam uma ronda quando desconfiaram de um carro preto que se aproximava de uma carreta de transporte de bebidas. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos aceleraram e tentaram escapar.



Houve perseguição. Os criminosos tentaram fugir por cerca de dez quilômetros e atiraram diversas vezes contra os agentes. Na altura de Nova Iguaçu, os fugitivos perderam o controle da direção do carro em que estavam e acabaram batendo. Os assaltantes tentaram então fugir a pé, mas foram alcançados e presos.



Foi apreendida uma pistola calibre 45, de uso restrito e fabricação americana. Uma segunda arma, que teria sido usada pelos indivíduos, não foi localizada. Pelo menos quatro tiros atingiram um dos carros da PRF, mas nenhum policial ficou ferido.



Um dos suspeitos ficou ferido no acidente e foi levado ao Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Os outros dois sofreram apenas escoriações leves. O carro usado pelos assaltantes tinha sido roubado há dois dias em Honório Gurgel, na zona norte do Rio.



A ocorrência foi registrada na 52ª Delegacia de Polícia, em Nova Iguaçu. Os envolvidos foram indiciados por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação.



(Daniela Amorim)