Carnaval tem fim de semana de prévia com 180 blocos de rua em SP

Com mais de 180 blocos só neste fim de semana, começa neste sábado, 2, o calendário oficial de carnaval de São Paulo. A variedade e o grande número de desfiles - a cidade terá a maior folia de sua história - garantem diversão para todos os carnavalescos.



Para os que esperam grandes multidões e clima de paquera, as apostas são o Bicho Maluco Beleza, do pernambucano Alceu Valença, com concentração às 13 horas deste sábado (3) no Obelisco do Ibirapuera, e os já clássicos e também famosos Monobloco, às 14 horas de domingo (4) no mesmo local, e Acadêmicos do Baixo Augusta, também às 14 horas, no cruzamento da Rua da Consolação com a Avenida Paulista.



Na linha familiar, o infantil Mamãe Eu Quero é uma boa opção. Hits infantis, música pop, MPB e samba são a trilha sonora do bloquinho, que tem concentração na Avenida Sumaré a partir das 10 horas deste sábado.



Se a intenção é viver algo que lembre um carnaval mais clássico, uma opção é o Cordão Carnavalesco Confraria do Pasmado, no domingo (4), a partir das 13 horas, na Rua dos Pinheiros.



Apesar da maior concentração de blocos na região central, haverá desfiles espalhados por toda a cidade. Na zona norte, o destaque fica para o bloco do Fervo, um dos maiores da região, que sai às 13 horas de domingo (4) da Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira.



Outros destaques



Sábado, 3



Beleza Rara, com Banda Eva



Horário: 13h / Onde: Rua Gomes de Carvalho, 1692, Vila Olímpia.



Toca Um Samba Aí



Horário: 14h / Onde: Avenida Faria Lima, 104.



Bloco Ritaleena



Horário: 14h / Onde: Rua dos Pinheiros com Rua Antônio Bicudo, Pinheiros.



Trio Frevo Mulher, com Elba Ramalho



Horário: 12h / Onde: Rua Pedro Álvares Cabral.



Arrianu Suassunga



Horário: 14h / Onde: Rua Padre de Carvalho 696, Pinheiros.



Domingo, 4



Pilantragi



Horário: 13h30 / Onde: Av. Prof. Alfonso Bovero com R. Caraíbas, Perdizes.



Bangalafumenga



Horário: 14 horas / Onde: Avenida Brigadeiro Faria Lima com Avenida Hélio Pellegrino, na Vila Olímpia.



Gambiarra



Horário: 14h / Onde: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 64, Pinheiros.



Os Capoeira



Horário: 11h / Onde: Praça da República, centro.



Quizomba



Horário: 13 horas / Onde: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 260, Pinheiros.