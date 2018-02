Polícia Militar faz nova operação contra o tráfico de drogas no Rio

São Paulo, 02 - A Polícia Militar (PM) realiza uma nova operação contra o tráfico de drogas na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 2. Os policiais ocupam os principais acessos da comunidade.



Um helicóptero da PM sobrevoa a região de Outeiro onde um carro foi incendiado pela manhã. Veículos blindados da corporação circulam pela comunidade, que fica às margens da Linha Amarela. Segundo a Polícia, a ação não provoca reflexos no trânsito da via expressa, considerada uma das principais da cidade.



Nesta quinta-feira, 1º, uma jovem de 19 anos, moradora da Cidade de Deus, foi atingida nas costas por uma bala perdida durante um confronto entre PMs e traficantes. Ela sobreviveu, mas até as 23h30 estava sendo atendida no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na zona oeste, para onde foi transferida após receber atendimento de emergência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus.



(Ana Paula Niederauer)