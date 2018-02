Após tiroteio, Linha Amarela do Rio tem novo bloqueio

Rio, 01 - A Linha Amarela, uma das principais avenidas do Rio, que liga a zona norte à zona oeste, foi fechada na manhã desta quinta-feira, 1, entre 8h e 9h. Uma movimentação policial foi realizada no local após um novo tiroteio ocorrido na Cidade de Deus, na região do Jacarepaguá.



De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, houve bloqueio nos dois sentidos e o trânsito ficou intenso no local.



Na quarta-feira, 31, os tiroteios iniciaram por volta das 8h. Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Cidade de Deus flagraram homens armados na localidade conhecida como Apartamentos. Houve tiroteio e os policiais prenderam Vinícius Guimarães da Silva, de 29 anos, foragido do sistema prisional. Os outros criminosos fugiram. Três homens foram mortos.



Em represália, traficantes da Linha Amarela atearam fogo em pneus, bloquearam o tráfego e dispararam fogos de artifício contra os motoristas que passavam pela via. Na quarta-feira, o trânsito foi liberado por volta das 13h.