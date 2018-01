São Bernardo adia volta às aulas para ampliar vacinação contra a febre amarela

São Paulo, 31 - A Prefeitura de São Bernardo do Campo, cidade do ABC paulista, adiou o início do ano letivo municipal, que começaria na próxima segunda-feira, 5. A mudança possibilita a ampliação da campanha contra a febre amarela na cidade, que aplicará a vacina nas mais de 100 escolas municipais entre os dias 5 e 9 de fevereiro, das 9 às 16h.



A decisão foi anunciada nesta terça-feira, 30, pelo prefeito Orlando Morando (PSDB). Até a data, a cidade havia atingido apenas 11% da meta total, que é 707 mil doses aplicadas. Além das escolas, a campanha segue nas 34 Unidades Básicas de Saúde de São Bernardo, das 7 às 17h.



Com a mudança, o início das aulas na rede municipal de ensino ocorrerá no dia 17 de fevereiro. De acordo com a prefeitura, a decisão não afetará o andamento do ano letivo, que permanecerá com 200 dias de atividades.