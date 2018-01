Sobe para 213 número de casos de febre amarela no Brasil; com 81 mortes

Brasília, 30 - O número de casos confirmados de febre amarela no Brasil subiu para 213. Quase metade dos registros está concentrada em São Paulo, Estado que confirmou até o momento 108 pacientes com a infecção.



Em seguida vem Minas, com 77 notificações confirmadas. O avanço da doença fica mais claro quando se comparam os dados registrados na última semana de dezembro. Da última semana de 2017 para cá, foram confirmados 209 casos.



As mortes também aumentaram de forma significativa. São 81, no período analisado, iniciado em julho de 2017.



(Lígia Formenti)