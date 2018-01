Rodovias de SP apresentam trechos de lentidão na manhã desta sexta-feira

São Paulo, 26 - Motoristas enfrentam pontos de parada em algumas rodovias na manhã desta sexta-feira, 26. Com o feriado do aniversário de São Paulo, na quinta-feira, 25, muitos paulistanos deixaram a cidade rumo ao interior e ao litoral. Por volta das 9h30, a rodovia Anhanguera apresentava lentidão, no sentido da capital, entre os kms 14 e 11.



Ainda de acordo com a Autoban, a rodovia dos Bandeirantes também estava com tráfego intenso na chegada à cidade de SP neste mesmo horário, em razão do excesso de veículos na Marginal do Tietê.



A rodovia Castelo Branco também registrava lentidão, no sentido do interior, na região de Barueri. Ainda na Castelo Branco havia pontos de parada, no sentido da capital, entre Osasco e Barueri.



A Ecopistas informou que, por volta das 9h30, o tráfego permanecia lento na Ayrton Senna, no sentido de SP, entre os kms 20 e 15. De acordo com a Ecovias, o tráfego no sistema Anchieta-Imigrantes permanecia normal na manhã desta sexta-feira.



(Renata Okumura)