Ônibus é incendiado na favela do Vidigal, no Rio

Rio de Janeiro, 25 - Um ônibus foi incendiado na tarde desta quinta-feira, 25, na avenida Niemeyer, à margem da favela do Vidigal, na zona sul do Rio. Até as 18h não havia registro de feridos, e os responsáveis pelo incêndio não haviam sido identificados nem presos. Segundo a prefeitura do Rio, há manifestação de moradores do Vidigal na via, que foi interditada nos dois sentidos.



O ataque ao ônibus (da linha Troncal 4, que liga a rodoviária, no centro, ao bairro de São Conrado, na zona sul) ocorre enquanto a Polícia Militar promove uma operação, desde a manhã, na vizinha favela da Rocinha (zona sul do Rio). Ocorreram vários confrontos entre policiais e criminosos, com longos tiroteios, e três suspeitos e um PM do Batalhão de Choque se feriram.



(Fábio Grellet)