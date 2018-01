Força Nacional e Polícia Rodoviária fazem operação em rodovias de acesso ao Rio

Rio, 25 - A Força Nacional de Segurança e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciaram um operação, nesta quinta-feira, 25, para combater a entrada de drogas e armas no Rio, além do roubo de cargas em rodovias de acesso ao Estado. Foram disponibilizados três mil militares das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) para a operação, além de veículos blindados e aeronaves.



A assessoria integrada do Plano Nacional de Segurança Pública informou que esta é apenas a primeira operação de um série que será realizada no Estado, estabelecendo postos de bloqueio, controle e fiscalização nos acessos às rodovias federais que cortam o Estado, incluindo trechos da Avenida Brasil e o Arco Metropolitano.



"As ações serão pontuais, inopinadas e de curta duração, tendo por objetivo contribuir no combate a ilícitos transnacionais (particularmente o contrabando de armas e drogas) e na diminuição dos índices de roubos de cargas nos eixos que demandam ao Estado e à cidade do Rio de Janeiro", informou o órgão.



(Constança Rezende)