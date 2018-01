Festa dos 464 anos de SP têm Gilberto Gil, Anitta e intensa programação cultural

São Paulo, 25 - São Paulo comemora 464 anos nesta quinta-feira, 25, com uma intensa programação cultural gratuita, que reúne artistas de diversos gêneros, como as cantoras Anitta e Paula Fernandes e a banda Baiana System. A maior parte das atrações está concentrada na região central.



As principais atividades organizadas pela Prefeitura serão realizadas no Vale do Anhangabaú, no centro, que receberá simultaneamente duas pistas de festas e um palco de shows. Além das apresentações musicais, o espaço terá ainda brinquedos infláveis, partidas de queimada, um tablado de mágica e um palco de karaokê.



Ainda no centro, o Bar Brahma promove um show do cantor Gilberto Gil em parceria com a bateria da escola de samba Vai-Vai e a Banda da Esquina.



Além disso, o Sesc Parque Dom Pedro II traz apresentação de Elba Ramalho como destaque de sua programação especial, enquanto o Teatro Oficina abriga uma apresentação do maestro João Carlos Martins e da Camerata Bachiana.



Também nesta quinta, o Museu da Energia reabre após ficar um ano fechado, com um espaço destinado ao grafite.



Já o Edifício Altino Arantes, o Banespão, será reinaugurado em evento para convidados - um dia antes de abrir para o público.



Com a proximidade do carnaval, o feriado ainda terá ensaios e apresentações de blocos de rua da cidade. Dentre eles, o principal destaque é o encontro do Tarado Ni Você, que toca Caetano Veloso, com o Acadêmicos do Baixo Augusta, que se reunirá com artistas do Teatro Oficina no marco zero da capital, na Praça da Sé.



Confira abaixo alguns dos principais eventos de comemoração em relação ao aniversário de São Paulo.



Anitta



Data: Hoje, às 23h15



Local: Vale do Anhangabaú



Gratuito



Gilberto Gil



Data: Hoje, às 17 horas



Local: Na frente do Bar Brahma, na Av. São João, 677 - República



Gratuito



Paula Fernandes



Data: Hoje, às 12 horas



Local: Vale do Anhangabaú



Gratuito



Tarado Ni Você, Acadêmicos do Baixo Augusta e Teatro Oficina



Data: Hoje, a partir das 12 horas Local: Praça da Sé



Gratuito



Maestro João Carlos Martins e a Camerata Bachiana



Data: Hoje, às 13 horas



Local: Teatro Oficina (Rua Jaceguai, 520 - Bexiga)



Gratuito



Show Rita 70, com Tulipa Ruiz e Xênia França



Data: Hoje, às 15 horas



Local: Vale do Anhangabaú



Gratuito



Elba Ramalho



Data: Hoje, às 18 horas



Local: Sesc Parque D. Pedro (Praça São Vito, s/nº - Brás)



Gratuito



Baiana System e Karol Conka



Data: Hoje, às 20h30



Local: Vale do Anhangabaú



Gratuito



Reabertura do Museu da Energia



Data: Hoje, a partir das



11 horas



Local: Alameda Nothmann, 184 - Campos Elísios



Gratuito



Biblioteca Mario de Andrade



Música e literatura



Data: Hoje, às 11 horas



Local: Rua da Consolação, 94



Gratuito



Festival Agrada Gregos



Data: de 25 a 28 de janeiro, a partir das 16 horas



Local: Rua Palmorino Mônaco, 540 - Mooca



Preço: a partir de R$ 40.



Bloco Feliz da Vila



Data: Hoje, a partir das



12 horas



Local: Praça do Centenário - Casa Verde. Gratuito



As informações são do jornal



O Estado de S. Paulo.



(Priscila Mengue)