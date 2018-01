Helicóptero da Rede TV cai em estacionamento da emissora em São Paulo

(foto: Reprodução/@saopaulo011com)

Um helicóptero que prestava serviços para a RedeTV! caiu na cidade de Osasco, na Grande São Paulo, na tarde desta quarta-feira. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. O acidente acontece um dia depois de um Globocop cair no Recife, deixando dois mortos e um ferido grave.Ainda de acordo com os Bombeiros, a aeronave da Rede TV caiu ao lado do heliponto da emissora. As primeiras informações são de que o aparelho foi atingido por uma rajada de vento quando estava parado e desligado. O vento forte também teria danificado o telhado do prédio.