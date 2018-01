Rio inicia campanha de vacinação fracionada contra febre amarela

Rio, 24 - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro dá início nesta quinta-feira, 25, à Campanha de Fracionamento das doses de vacina contra febre amarela. A ação visa imunizar 15 municípios da Região Metropolitana.



Fazem parte da campanha de fracionamento as cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Queimados, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Seropédica. Nos demais municípios do estado serão aplicadas doses padrão da vacina.



No próximo sábado, 27, a Secretaria de Estado de Saúde vai realizar o Dia D em todo o estado, das 8h às 17h. Além dos postos de saúde municipais, a ação contará com apoio de 29 UPAs do estado, dez unidades hospitalares da rede estadual, oito tendas montadas pela SES, 30 quartéis do Corpo de Bombeiros Militar e cinco unidades da Polícia Militar. Durante o Dia D, apenas os 15 municípios que fazem parte da campanha de fracionamento aplicarão doses fracionadas, o restante do estado trabalhará com a dose padrão.



(Roberta Jansen)