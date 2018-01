Cadastro em posto de saúde é arma antifraude

São Paulo, 24 - Equipes de agentes de saúde da Prefeitura de São Paulo começaram na tarde de terça-feira, 23, a distribuir senhas para vacinação da febre amarela. Na região da UBS Carlos Gentile, na Cidade Tiradentes, zona leste, a distribuição foi feita por sete equipes que paravam em casas e prédios da região.



A família do auxiliar de escritório Jame Cleyton Ferreira foi uma das primeiras a receber uma das senhas. Ele, a mulher e os dois filhos receberam senhas numeradas com a data e o horário em que deveriam comparecer à UBS. "Nós vamos todos no dia 25 na parte de manhã. Foi bom porque é feriado e não vamos trabalhar", diz Ferreira.



De acordo com a agente Cátia Aparecida da Silva, o controle de senhas distribuídas em cada casa é baseado no número de moradores cadastrados por família no respectivo posto. Segundo as equipes, a maioria dos agentes mora na região e isso dificulta qualquer tipo de fraude. "Se um morador não está cadastrado no posto, mas vive lá, nós damos a senha."



A artesã Maria de Lourdes Yamamoto recebeu a visita da equipe da Prefeitura, mas preferiu retirar a senha no posto de saúde. Por tomar remédio de uso contínuo, ela vai passar por uma avaliação médica antes de tomar a dose. Mesmo assim, retirou senhas para o filho, a nora e o neto. A expectativa da UBS Carlos Gentile é distribuir 1,5 mil senhas por dia de campanha. As informações são do jornal



O Estado de S. Paulo.



(Marcela Paes)