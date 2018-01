TV Globo lamenta, em nota, acidente com helicóptero no Recife

Rio de Janeiro, 23 - A TV Globo divulgou nota lamentando o acidente com um helicóptero que estava a serviço da emissora, na manhã desta terça-feira, 23, em Pernambuco. Duas pessoas morreram na queda da aeronave na praia do Pina, na zona sul do Recife.



Segundo a TV Globo, a aeronave transportava dois prestadores de serviços da empresa Helisae, que fornece as imagens aéreas para a emissora, além de uma sargento da Aeronáutica que acompanhava o voo.



Além das duas vítimas fatais, o terceiro tripulante foi levado para o hospital. Segundo a emissora, as causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades.



"Estamos todos muito tristes com essa fatalidade. A empresa é nossa parceira. Deixo aqui a nossa solidariedade às famílias das vítimas", afirmou Iuri Leite, diretor da Globo Nordeste, na nota divulgada pelo departamento de comunicação da emissora.



(Daniela Amorim)