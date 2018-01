Fechamento do Zoológico de São Paulo surpreende visitantes

São Paulo, 23 - O fechamento da Fundação Parque Zoológico de São Paulo surpreendeu famílias que planejavam visitar o local nesta terça-feira, 23. Localizado na região do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, o espaço foi fechado após ser constatada a morte de um bugio por febre amarela na região.



"A gente se programou ontem (segunda-feira) de se encontrar aqui na frente", conta a artesã Celciane Peres, de 32 anos, que estava acompanhada dos filhos Luiggi, de 9 anos, e Lorenna,de 6. Eles planejavam fazer um piquenique junto de outros quatro colegas da Colégio Marques de Monte Alegre, localizado também na zona sul. "A gente queria aproveitar as férias: não tinha feito muita coisa. Felizmente somos todos vacinados há mais de dez dias", comentou.



Com o fechamento, Celciane resolveu levar os filhos para brincar no condomínio de um familiar, enquanto as demais crianças foram para o Parque do Chuvisco, no Campo Belo, na zona sul.



Já o metalúrgico André Silvério Ribeiro,de 33 anos, enfrentou quase três horas de viagem desde Campinas para passar um dos últimos dias de férias no local, junto da esposa, a dona de casa Laís Bragante, de 23 anos, as filhas Maria Eliza, de 4 meses e Rebeca, de 5 anos, e o sobrinho Gabriel, de 11. Nenhum deles conhecia o zoológico. "A gente está pensando em ir no Aquário para não perder o dia", conta Ribeiro. Da família, apenas Rebeca foi vacinada por enquanto.



Já a consultora de negócio Raquel Aranha Ribeiro, de 45 anos, soube do fechamento pela reportagem. "Está crítico isso (febre amarela) comentou". Junto de familiares de São Carlos (SP), ela decidiu refazer o roteiro e ir para o Mercado Municipal. Os filhos Richard, de 13, e Helena, de 12, lamentaram o fechamento, pois não visitavam o zoológico há três anos.



Da mesma forma, a pequena Larissa, de 8 anos, estava triste com a mudança de planos. Perguntada sobre qual animal queria conhecer primeiro, pensou muito e respondeu "jabuti". "Que chato. Ela estava tão empolgada", comentou o pai, o metalúrgico Manoel Batista, de 43 anos.



(Priscila Mengue)