Temporal derruba árvores, causa alagamentos e arrasta veículos em SP

São Paulo, 22 - Um temporal que caiu sobre a capital paulista no fim da tarde deste domingo, 21, derrubou árvores, causou alagamentos em diferentes regiões e chegou a arrastar veículos no Beco do Batman, ponto turístico na Vila Madalena, zona oeste da cidade.



A chuva e a forte ventania foi notada com mais intensidade no bairro de Pinheiros, onde o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura registrou o maior volume de precipitação. Foram 68 milímetros de chuva concentrados em cerca de duas horas. Sé, com 37 milímetros, e Itaquera, com 33,6, foram outros pontos onde a chuva também foi intensa.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve ao menos 18 ocorrências de queda de árvore na cidade ontem, principalmente na região de Pinheiros. A corporação também identificou três pontos de alagamento, dois deles em Pinheiros. Duas pessoas ficaram presas no interior de um veículo na região.



No Beco do Batman, ponto turístico conhecido pelos grafites, moradores da região filmaram quando veículos foram levados pela enxurrada repentina. Não foi informado se o alagamento deixou pessoas feridas.



Segundo previsão da CGE, fenômenos com características similares devem atingindo a cidade nesta semana. Os meteorologistas explicaram que o temporal aconteceu por causa da "alta disponibilidade de umidade e pela entrada da brisa marítima". O órgão aponta potencial para novos alagamentos nesta segunda-feira, 22. As informações são do jornal



O Estado de S. Paulo.



(Marco Antonio Carvalho e Luiz Fernando Toledo)