Ensaio do Confraria do Pasmado anima foliões no Largo da Batata

São Paulo, 20 - Mesmo com chuva, centenas de foliões ocuparam o Largo da Batata, em Pinheiros, para assistir ao último ensaio do bloco Confraria do Pasmado, que completa 15 anos em 2018. O grupo promete levar 30 mil pessoas para as ruas durante o Carnaval.



O engenheiro Guilherme Bukman, de 26 anos, veio de Sorocaba, a 90 quilômetros da Capital paulistana, em busca dos bailes de rua. "Chuva nao importa, anima até mais. O Carnaval de Rua de São Paulo ficou famoso, está ficando muito bom", disse.



A psicóloga Mariana Frungillo, de 25 anos, vai curtir as festas de pré-Carnaval na capital, mas depois planeja viajar a alguma praia. "Quero participar de todas as festas que der", diz.



A professora de educação infantil Thais Rocha, de 22 anos, também só vai curtir os eventos antes de o Carnaval começar. "Depois vou para Minas Gerais."



(Luiz Fernando Toledo)