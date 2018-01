Correção: Surto de febre amarela pode ter relação com tragédia de Mariana

Brasília, 19 - A matéria "Para bióloga, surto de febre amarela pode ter relação com tragédia de Mariana" foi distribuída equivocadamente pelo Estadão Conteúdo no início da noite desta quinta-feira, dia 18. A matéria em questão havia sido publicada originalmente no dia 14 de janeiro de 2017. Recomendamos a todos desconsiderar o seu conteúdo. Lamentamos qualquer tipo de transtorno que esta publicação possa ter causado.



(Estadão Conteúdo)