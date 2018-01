Governo de SP estuda estender vacina da febre amarela para todo o Estado

Itapeva, 18 - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse que a campanha de vacinação contra a febre amarela, que tem início no próximo dia 25 em 54 cidades paulistas, deve ser estendida a todas os municípios do Estado. Segundo ele, se houver necessidade, toda a população paulista será vacinada até o fim do ano.



"Se for preciso vamos vacinar, mas o importante agora é evitar o pânico. O que temos aqui é a forma silvestre da febre amarela", disse, durante visita a Itapeva, no interior de São Paulo.



A campanha de vacinação no Estado, que estava prevista para começar no dia 29, foi antecipada em virtude do surgimento de novos casos. "Toda a logística já está preparada", disse.



A meta é imunizar 8,3 milhões de pessoas no Estado, atingindo o público-alvo definido pelo governo. Desse total, 6,2 milhões receberão a vacina fracionada, que, segundo o governador, garante proteção desejada. Alckmin esteve em Itapeva para entregar 1.043 casas do programa Morar Bem, Viver Melhor a famílias de baixa renda.



(José Maria Tomazela)