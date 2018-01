Estado do Rio confirma 13 casos de febre amarela, com cinco mortes

Os casos de febre amarela chegaram oficialmente a 13 - com cinco mortes - no Estado do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 18. Agora, no surto deste verão, já há registro da doença em cinco municípios fluminenses.



Houve casos em Valença (sete ocorrências, com três mortes), Teresópolis (três, com uma morte), Miguel Pereira (uma morte), Nova Friburgo e Petrópolis (um doente em cada município).