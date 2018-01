Notas do Enem são liberadas aos candidatos

São Paulo, 18 - As notas individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 foram divulgadas nesta quinta-feira, 18. Para conferir, o candidato deve acessar a Página do Participante, que tem o seguinte endereço na internet: https://enem.inep.gov.br/participante .



As notas do Enem podem ser usadas para ingressar no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no ensino superior privado pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e para obter financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além de servir também para obter a certificação do ensino médio.



Neste ano, o exame será aplicado em 4 e 11 de novembro.



O edital será publicado em 21 de março. As inscrições serão realizadas de 7 a 18 de maio.