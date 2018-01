Em SP, ensaio de bloco de rua dependerá de liberação da Prefeitura

São Paulo, 18 - Quem quiser botar o bloco na rua mais cedo em São Paulo vai ter de pedir autorização da Prefeitura. A regra vale para eventos antes de 3 de fevereiro e foi reforçada após tumulto durante ensaio do bloco Minhoqueens, no sábado, dia 20. Marcado em local fechado no centro, o evento excedeu a expectativa de público. A Polícia Militar usou gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar o ensaio.



A duas semanas do início do calendário oficial de eventos e com dezenas de ensaios de blocos marcados, a Prefeitura de São Paulo diz ter recebido apenas 20 pedidos de autorização - seis ainda estão em análise e até ontem nenhum havia sido indeferido. A Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais diz que as informações sobre números de pessoas, data e horário são "imprescindíveis" para a operações como fechamento de vias e limpeza.



Em nota, a Polícia Militar informou que manterá um esquema especial para garantir a segurança dos foliões. Sobre a confusão de sábado com o Minhoqueens, a PM disse que verifica "eventuais excessos." As informações são do jornal



