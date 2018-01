Em SP, Mairiporã decreta calamidade na saúde após mortes por febre amarela

Sorocaba, 17 - A prefeitura de Mairiporã, cidade localizada na região metropolitana de São Paulo, decretou situação de emergência e calamidade na saúde pública para executar ações de controle da febre amarela.



O decreto, assinado pelo prefeito Antônio Ayacida (PSDB) e publicado nesta terça-feira, 16, permite o uso de verbas para as horas extras de servidores envolvidos em campanhas de vacinação e a compra de repelentes para moradores que não podem tomar a vacina. De acordo com a prefeitura, a cidade registrou 11 casos positivos da doença, com seis mortes. Outros casos ainda são investigados.



O decreto vale por 180 dias e permite ainda a entrada forçada em imóveis, no caso de recusa, para fiscalização e combate aos mosquitos transmissores da febre. Possibilita ainda a contratação emergencial de mão de obra e serviços para ações de pulverização contra os mosquitos que transmitem a doença. Com a medida, servidores de outros setores podem ser remanejados para atender o aumento na demanda na área de saúde.



De acordo com a prefeitura, além de vacinar toda a população, o município vai focar o controle dos mosquitos para evitar que o Aedes aegypti, presente na área urbana, passe a transmitir a doença. Até agora, a morte de quase 100 macacos com o vírus indicam que as vítimas adquiriram a forma silvestre da febre amarela, transmitida por mosquitos como o Haemagogus.



(José Maria Tomazela)