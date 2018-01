Briga por vacina de febre amarela termina na delegacia no ABC paulista

A procura por uma dose de vacina contra a febre amarela causou briga e confusão em cidades do ABC paulista. Em outras cidades do Estado, há registros de longas filas e fim dos estoques.



Em Santo André, duas mulheres brigaram por problemas na fila e até um guarda municipal acabou agredido durante a confusão nesta segunda. Os três foram parar na delegacia. A prefeitura tenta reduzir o tempo de espera por atendimento, que passa de uma hora.



Em outra cidade do ABC, São Bernardo do Campo, pessoas que passaram a noite na fila na frente da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Dayse se envolveram em confusão na manhã desta terça-feira, 16. Foi necessária a intervenção de guardas municipais e a distribuição de 300 senhas.



Em Jacareí e São José dos Campos, moradores precisaram enfrentar grandes filas para receberem uma dose. Em Taubaté, não há vacina nos postos. Todas as doses que chegaram acabaram na manhã desta terça-feira, 16. O mesmo ocorreu em outras cidades, como Pindamonhangaba.



Uma reunião com a Regional de Saúde e representantes dos municípios vai discutir a situação.



Espera



Em Campinas, moradores reclamam por aguardar mais de uma hora pela vacina em alguns postos. Na cidade, a procura pelo imunizante é grande mesmo com 800 mil pessoas imunizadas, segundo a Secretaria da Saúde, o que representa cerca de 75% da população.



(Rene Moreira, especial para O Estado)