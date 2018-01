Ator brasileiro e namorada americana são presos após dar tiros no interior de SP

Sorocaba, 16 - O ator e modelo brasileiro Thierre di Castro Garrito, de 39 anos, e sua namorada norte-americana Marriah Bonsal, de 27, foram presos na madrugada desta segunda-feira, 15, após fazerem disparos de arma de fogo num hotel em Rio Claro, interior de São Paulo.



De acordo com a Polícia Civil, o casal havia feito uso de drogas e havia, aparentemente, entrado em surto. O ator chegou a disparar contra os policiais militares que foram chamados pela direção do estabelecimento - dez policiais foram ao local em cinco viaturas. Uma bala acertou o escudo usado como proteção pelos policiais, mas ninguém ficou ferido.



Garrito estava com um revólver calibre 38 e sua namorada portava uma pistola 6.35. Um tenente da Polícia Militar conversou com Thierre e conseguiu que o casal entregasse as armas. No quarto que ocupavam foram achadas porções de maconha e cocaína.



Eles foram levados para o plantão da Polícia Civil, mas tiveram de ser encaminhados para uma Unidade de Pronto-Atendimento, por estarem completamente "alucinados", conforme o registro policial. À tarde, depois de medicados, os dois foram levados à delegacia e submetidos a um interrogatório.



O ator foi indiciado por porte ilegal de arma e tentativa de homicídio. Já a jovem americana foi indiciada por porte ilegal de arma e munição. Os dois ficaram presos e devem ser apresentados à Justiça Criminal, no Fórum de Rio Claro, nesta terça-feira, 16.



A advogada Simone Widmer, que defende o casal, informou que vai pedir a internação de ambos para tratamento de dependência química. "Os dois são dependentes, já tiveram passagem por porte de drogas. Eles estão com mania de perseguição, um dos efeitos da droga, por isso compraram as armas antes do Natal", disse. A defensora vai pedir a anulação do interrogatório por entender que eles não tinham condições para depor. A decisão será da Justiça.



Como o caso envolve mulher estrangeira, o Centro de Comunicação de Operações da Polícia Civil entrou em contato com a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Um representante consular vai acompanhar o caso.



Nascido em Rio Claro, Thierre di Castro foi o primeiro modelo brasileiro a participar do concurso Mister Mundo, em 1996. Ele foi indicado como representante do País após vencer o Mister São Paulo Estudantil. Como ator, Thierre participou da série "Shameless", do canal fechado Showtime. Também fez trabalhos como diretor e produtor.



(José Maria Tomazela)