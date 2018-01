SP recebe nesta terça mais 500 mil vacinas contra febre amarela

São Paulo, 15 - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse nesta segunda-feira, 15, que o Estado vai receber mais 500 mil vacinas contra febre amarela na terça-feira, 16. A remessa faz parte de um total de 1 milhão que o governo federal deve enviar nos próximos dias.



"Como a demanda é grande, falamos com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e ele vai mandar mais 1 milhão de doses. As primeiras 500 mil chegam amanhã, além daquelas 7 milhões que serão do esforço concentrado de fevereiro, entre 3 e 23 de fevereiro", disse o governador, que participou da 45ª Feira Internacional de Calçados, Artefatos de Couro e Acessório de Moda, a Couromoda, ao lado do prefeito João Doria (PSDB), na zona norte da capital paulista.



Desde que foram confirmadas mais três mortes por febre amarela, em 9 de janeiro, foram registradas filas em postos de saúde de todo o Estado, até por quem não tem indicação, neste momento, para a vacinação.



"É importante não ter pânico. O trabalho está sendo bem feito e a prioridade são aquelas áreas, corredores, onde as pessoas têm mais aproximação da área da mata. Não há desde 1942, febre amarela urbana, a febre amarela é silvestre", ressaltou Alckmin.



(Marianna Holanda)