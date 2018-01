Ciclista morre atropelado por ônibus no acostamento da Anhanguera

Um ciclista morreu e outro ficou gravemente ferido após serem atropelados por um ônibus no acostamento da Rodovia Anhanguera, na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo, na manhã deste domingo, 14.



Segundo o Corpo de Bombeiros, Aguinaldo Simões de Moraes, de 53 anos, não resistiu à colisão e morreu no local, enquanto Jurandir Thomazetto foi levado pelo helicóptero Água da Polícia Militar em estado grave, com múltiplas lesões pelo corpo, para o Hospital Sobam, em Jundiaí.



O acidente ocorreu por volta das 11h20 na altura do quilômetro 75 da Anhanguera, no sentido interior. Os ciclistas pedalavam pelo acostamento da rodovia quando foram atingidos pelo ônibus.



Segundo o motorista da condução, que parou no local e pediu socorro, ele foi fechado por um caminhão e forçado a invadir o acostamento. O veículo é da viação TransBrasil e transportava cerca de 40 passageiros.



A rodovia ficou cerca de 20 minutos interditada no sentido capital-interior para que o Corpo de Bombeiros e o helicóptero da PM socorressem as vítimas.



(Fábio Maia)