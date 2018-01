Confronto entre bandidos e PM tem um ferido e dois presos na zona norte do Rio

Rio, 14 - Um suspeito ficou ferido e dois foram presos na manhã deste domingo, após um tiroteio com policiais militares no Méier, bairro da zona norte do Rio.



Policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar faziam patrulhamento na Rua Arquias Cordeiro quando desconfiaram de dois carros ocupados por homens em atitude suspeita. Os policiais se aproximaram dos automóveis e foram recebidos a tiros pelos bandidos.



Houve confronto que terminou com um criminoso ferido e dois suspeitos presos. Segundo informações da Polícia Militar, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 mm e os dois carros ocupados pelos bandidos.



