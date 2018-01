Delegado é encontrado morto em porta-malas de carro na Zona Norte do Rio

(foto: Reprodução/Instagram )

Policiais civis procuram na comunidade do Jacarezinho os assassinos do delegado Fábio Monteiro, da Central de Garantias Norte (CG-Norte) nesta sexta-feira, 12. Ele foi encontrado morto a tiros dentro do porta-malas de um carro, no início da tarde, no Viaduto de Benfica, próximo à comunidade do Jacaré, na Zona Norte do Rio.Monteiro era da Central de Garantias Norte (CG-Norte) e segundo colegas tinha saído da Cidade da Polícia para almoçar. As primeiras informações são de que ele tenha reagido a um assalto.Após a morte do delegado, policiais militares e civis realizaram um grande operação no conjunto de favelas. Houve troca de tiros entre a Polícia e traficantes escondidos na comunidade. Pessoas que esperavam por trens na Estação Jacarezinho precisaram se proteger atrás de pilastras e deitando-se no chão da plataforma.

Até a publicação desta matéria, os responsáveis pelo crime não haviam sido identificados.