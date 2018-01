Babá é presa por roubar R$ 600 mil da patroa, que comemora prisão em rede social

(foto: Reprodução/Facebook)

Uma jovem de 25 anos foi presa nessa quinta-feira, na Paraíba, suspeita de roubar R$ 600 mil em joias e dinheiro da casa onde ela trabalhava como babá, em Vila Velha, no Espírito Santo. Raquel Viana dos Santos era procurada desde 11 de novembro de 2017.Segundo a polícia da Paraíba, a suspeita foi encontrada depois de comemorar o roubo em um motel da cidade de Mamanguape. Raquel teria deixado R$ 100 de gorjeta, o que deixou os funcionários do lugar desconfiados e, por isso, acionaram a Polícia Militar.Em sua conta no Facebook, a ex-patroa de Raquel, Bianca Giurisatto, comemorou a prisão. "Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom! A ladra que roubou a minha casa foi presa ontem em Mamanguape", disse em postagem que incluía fotos da suspeita. Ela aproveitou para agradecer aos policiais pelo trabalho, mesmo sem a certeza de que possa reaver os objetos roubados. "Vocês estão de parabéns e eu não tenho palavras para agradecer", afirmou.



Em 12 de novembro do ano passado, Bianca também usou a rede social para anunciar o roubo e postar fotos da suspeita. "Essa mulher que atende pelo nome de Raquel Viana dos Santos era minha empregada e roubou tudo da minha casa ontem", disse.



Em depoimento, a suspeita confessou o crime e disse que já gastou a maior parte do dinheiro. Ela está detida e aguarda transferência para o Espírito Santo.