Festas e ensaios de blocos de carnaval começam na capital; veja programação

São Paulo, 12 - O esquenta para o carnaval de rua deste ano começou e os foliões já podem participar de festas e ensaios para conhecer as músicas que serão apresentadas nos desfiles e entrar no clima da folia de rua. Neste final de semana, blocos famosos na capital como o Vai Quem Qué, Confraria do Pasmado, Tarado Ni Você e o Urubó terão eventos. Também haverá festas de estreantes no carnaval paulistano.



Na noite desta sexta-feira, 12, o Bloco Gambiarra vai fazer uma apresentação com a participação do cantor Tiago Abravanel a partir das 23 horas. No sábado, será a vez dos ensaios dos blocos Vai Quem Qué e Afro Ilí Obá De Min, este também tem programação para o domingo. O sábado terá a estreia do bloco Cecílias e Buarques.



Em seu quinto ano, o bloco Tarado Ni Você vai realizar uma festa neste sábado para a divulgação do tema de 2018, "Profane", mas os ingressos se esgotaram rapidamente. "A festa será para em torno de 300, 400 pessoas, mas vendemos 126 ingressos em três horas. Depois, a gente vai fazer um ensaio aberto no dia 25 de janeiro em homenagem ao aniversário da cidade, em um local que ainda será divulgado, e o desfile será no dia 10. Sempre saímos da esquina da (Avenida) Ipiranga com a (Avenida) São João", diz a agente artística Raphaela Barcalla, fundadora do bloco que, no ano passado, atraiu entre 70 e 80 mil pessoas em seu desfile.



Nesta quinta-feira, 11, foi realizado o primeiro evento do Festival de Pré-Carnaval do Baixo Augusta. "Decidimos fazer um festival para mostrar a diversidade e a força que o carnaval de rua tem com shows, festas, rodas de samba, oficinas e vamos receber outros blocos", explica Alê Youssef, diretor da Associação Cultural Acadêmicos do Baixo Augusta. Neste ano, o bloco vai desfilar com o tema "É proibido proibir".



Um dos eventos previstos para o domingo é a festa do bloco Confraria do Pasmado, que está completando 15 anos. "É um ensaio aberto da bateria. Vamos passar grande parte do nosso repertório para o carnaval", diz o cineasta Eduardo Piagge, que é diretor musical do bloco. Ele deixa um recado para quem for para a festa: "Venham fantasiados".



VEJA ALGUNS EVENTOS DESTE FINAL DE SEMANA*



Esquenta de carnaval Bloco Gambiarra + Tiago Abravanel



Quando: 12/1



Horário: A partir das 23h



Onde: Audio



Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 694, Água Branca



Preço: a partir de R$ 40



Bloco Vai Quem Qué



Quando: 13/1



Horário: 10h às 13h30



Onde: Centro Cultural Butantã



Endereço: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1.882, Butantã



Bloco Afro Ilí Obá De Min



Quando: 13 e 14/1



Horário: 14h às 17h



Onde: Vale do Anhangabaú (sábado) e Praça do Patriarca (domingo)



Akió Bloco de Carnaval de Rua



Quando: 13 e 20/1; 27/1 e 3/2



Horário: 13h às 16h; 17h às 20h



Onde: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, Freguesia do Ó



Transinha de Pré-Carnaval no Mundo Pensante



Quando: 14/1



Horário: a partir das 17h



Onde: Mundo Pensante



Endereço: Rua Treze de Maio, 830, Bixiga



Preço: a partir de R$ 20



Bloco Confraria do Pasmado



Quando: 14/1



Horário: 15h às 20h



Onde: Traço de União



Endereço: Rua Cláudio Soares, 73, Pinheiros



Preços: R$ 10 para membros da bateria do bloco, R$ 20 com nome na lista e R$ 30 na porta



Bloco Urubó



Quando: 14, 21, 28/1 e 4/2



Horário: 13h às 16h



Onde: Casa de Cultura Salvador Ligabue



Endereço: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, Freguesia do Ó



Festa de lançamento do Bloco Cecílias e Buarques



Quando: 13 de fevereiro



Horário: 14h às 21h



Onde: Sede do bloco Filhos da Santa



Endereço: Avenida São João, 1.830, Santa Cecília



Preço: R$ 5



* A programação pode sofrer alterações



(Paula Felix e Priscila Mengue)