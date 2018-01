Polícia Federal apreende quase mil quilos de maconha e cinco fuzis

São Paulo, 12 - Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase mil quilos de maconha, cinco armas de grosso calibre e munições pesadas na noite desta quinta-feira, 11, nas proximidades de Resende, no Rio.



A perseguição começou na região de Lavrinhas (SP), quando a PRF deu ordem de parada e um veículo, com placa de Mendonça (SP), ignorou o chamado e seguiu em alta velocidade pela Rodovia Dutra em direção ao Estado do Rio.



A perseguição prosseguiu por 48 quilômetros e os integrantes do veículo causaram pequenos incidentes, colidindo com outros carros que transitavam pela pista. Perto de Resende, a viatura da PRF passou sobre detritos na pista, possivelmente lançados pelos criminosos em fuga. O carro dos agentes teve três pneus estourados, sendo obrigado a abandonar a busca.



Nenhum policial ficou ferido e não houve relato de vítimas entre os envolvidos em acidentes causados pelo veículo durante a fuga de 48 quilômetros.



Informados que os suspeitos haviam deixado seu veículo na pista, os policiais foram até o carro a pé. Encontraram, então, o carregamento em toda a caçamba do utilitário e no banco traseiro. Além de 923 quilos de maconha, havia cinco fuzis de grosso calibre e munições pesadas.