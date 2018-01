'Sexta sem carro' fecha ruas do Centro Histórico de São Paulo

São Paulo, 12 - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que fecha, das 6h às 18h, nesta sexta-feira, 12, algumas vias do Centro Histórico de São Paulo para carros e motos particulares. Somente ônibus, táxis, veículos escolares e bicicletas poderão circular em toda a extensão da Rua Boa Vista, Ladeira Porto Geral, Largo de São Bento, Rua Líbero Badaró, Viaduto do Chá e em trecho da Rua Florêncio de Abreu (entre a Ladeira da Constituição e a Rua Boa Vista).



A ação integra o programa "Sexta sem Carro" da Secretaria de Mobilidade e Transportes (SMT). Em janeiro, a operação ocorre nesta sexta e também no dia 26. Segundo a CET, a iniciativa busca incentivar o debate sobre o uso de veículos na cidade e estimular o uso do transporte coletivo e as pequenas viagens a pé ou de bicicleta.



A primeira vez que a ação aconteceu foi no "Dia Mundial Sem Carro", em 22 de setembro de 2017. A CET colocou faixas na região alertando para os bloqueios.



Rodízio



A Secretaria informou também que o rodízio municipal de veículos será retomado na segunda-feira, 15. Nesse dia o rodízio vale para os veículos com placas final 1 e 2. Segundo a SMT, a volta da restrição é necessária por conta do aumento do fluxo de veículos na cidade e fim das férias escolares.



O rodízio ocorre em dias úteis, nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h. Não há rodízio aos sábados, domingos e feriados.



Bloqueios



- Praça da Sé com Rua Venceslau Brás;



- Praça da Sé com Rua Floriano Peixoto;



- Rua Coronel Xavier de Toledo com Viaduto do Chá;



- Rua Florêncio de Abreu com Ladeira da Constituição.