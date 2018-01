Febre amarela mata 6 em Minas, 3 na região metropolitana de BH

São Paulo, 11 - Minas Gerais confirmou nesta quarta-feira, 10, seis mortes no por febre amarela. O balanço da Secretaria de Estado de Saúde considera registros a partir de julho de 2017. Dos sete casos confirmados da doença no período, em apenas um o paciente foi curado. Os registros são de pessoas que não haviam tomado a vacina e com idades entre 33 e 51 anos.



Entre as mortes registradas em Minas Gerais, três ocorreram em Nova Lima e Brumadinho, municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. O Estado ainda investiga dez relatos de infecção pelo vírus da febre amarela. Em 21 municípios mineiros, foram encontrados macacos mortos por causa da doença.



O Estado estima que oito em cada 10 pessoas estejam vacinadas, mas, em 42% dos municípios, a cobertura vacinal ainda não chega a 80%. As informações são do jornal



O Estado de S. Paulo.



(Júlia Marques)