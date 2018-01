Vídeo flagra motociclista na contramão sendo arremessado ao bater em carro

(foto: Reprodução/Youtube)

Assista ao vídeo







Ummorreu ao bater de frente com um veículo na BR-020, próximo à entrada de Formosa, em Goiás. Um vídeo, gravado por um motorista de outro veículo, que transitava na via contrária, mostra o motociclista dirigindo uma Honda CB 300 na contramão e em alta velocidade. Na gravação é possível ver o condutor, José Dimas Ribeiro dos Santos, 50 anos, por alguns metros, até o momento em que ele é arremessado para o alto ao colidir com um Pálio Fire.O acidente ocorreu às 13h desta terça-feira (9/1). José Dilmas morreu no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, poucos minutos antes da colisão, a Central recebeu denúncias de que o condutor da motocicleta teria saído embriagado de um restaurante no km 57 da BR-020, e seguido em direção Brasília na contramão, utilizando a pista com destino à Formosa.No Palio, estavam três pessoas. Uma delas, Graziella Kirschner, de 25 anos, teve ferimentos graves após o acidente. Ela foi socorrida e transportada pelo Corpo de Bombeiros Militares para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS) com um corte no rosto, edema na cabeça e fratura na perna esquerda.As demais vítimas tiveram apenas ferimentos leves, e foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao HRS.