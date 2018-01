Horto, Parque da Cantareira e o Parque Ecológico do Tietê reabrem hoje

São Paulo, 10 - O Horto Florestal, o Parque da Cantareira, na zona norte, e o Parque Ecológico do Tietê, na zona leste, todos da gestão estadual na capital paulista, serão abertos a partir desta quarta-feira, 10, para a população.



Os parques da zona norte foram fechados no dia 20 de outubro, quando houve a confirmação de que um macaco bugio morreu após ser infectado pelo vírus da febre amarela. A unidade localizada na zona leste teve a visitação interrompida no dia 10 de novembro por causa de um macaco infectado levado para tratamento no local.



Para visitar as unidades, os frequentadores terão de se vacinar contra a doença. Faixas colocadas nas unidades informarão que a imunização deverá ser feita dez dias antes da visita.



Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 7 milhões de paulistas tomaram a vacina no ano de 2017. Entre 2007 e 2016, 7,6 milhões de pessoas tinham sido imunizadas.



Campanha



A pasta informou ainda que uma campanha de doação de sangue será feita, tendo em vista que as pessoas imunizadas contra a febre amarela devem esperar quatro semanas para fazer uma doação. Atualmente, os estoques dos bancos estão com 40% do índice almejado.



(Paula Felix)