Policiais decidem encerrar greve no Rio Grande do Norte

Natal, 09 - O efetivo de policiais civis e militares do Rio Grande do Norte deverá voltar às ruas ainda nesta semana. O governo do Estado apresentou proposta de quitação dos salários de dezembro até a sexta-feira, 12, com o objetivo de findar a paralisação das categorias, que ainda inclui os bombeiros, iniciada há 21 dias. Em assembleia realizada na manhã desta terça-feira, 9, os policiais civis concordaram com a oferta do Poder Executivo e decidiram retomar os trabalhos com a reabertura das delegacias distritais a partir desta quarta-feira, 10.



Os policiais militares, que também se reuniram na manhã desta terça, condicionam o retorno às ruas a uma série de garantias que deverão ser cumpridas pelo Poder Executivo e dispostas em termo de compromisso assinado pelo governador do Estado, Robinson Faria (PSD). Eles querem a garantia do governo do Estado de não abrir nenhum processo administrativo ou motivar qualquer sanção à categoria; o pagamento integral do salário de dezembro aos ativos, reservistas e pensionistas no dia 12; a disponibilização de verbas federais para investimento em infraestrutura; o aumento do vale-alimentação de R$ 10 para R$ 20, bem como o reajuste da diária operacional, de R$ 50 para R$ 107,15. Além disso, o governo se comprometeu com a chegada, até sexta-feira de 50 novas viaturas para os batalhões da Polícia Militar.



De acordo com o subtenente Eliabe Marques, presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos Policiais e Bombeiros Militares do RN (ASSPMBMRN), a Operação Segurança com Segurança continua, uma vez que o movimento de valorização do profissional deve ser permanente, mas que é interesse da categoria chegar a um consenso que permita o retorno dos trabalhos.



"O monitoramento será constante para que a situação não volte a ficar como está", comentou.



Somente após a confirmação da assinatura do termo de compromisso e apresentação das condicionantes aos demais membros da associação, será tomada a decisão final quanto ao retorno ao trabalho, o que deverá ocorrer ainda nesta terça-feira.



(Ricardo Araújo, especial para o Estado)