Defensoria pública de SP pede punição para Ratinho por vídeo homofóbico

São Paulo, 08 - Na semana passada, Ratinho fez um vídeo criticando o 'excesso' de homossexuais em novelas da TV Globo e, após críticas, fez um vídeo se explicando. Entretanto, a Defensoria Pública de SP considerou que suas falas têm teor homofóbico e ofereceu uma denúncia administrativa na Secretaria de Estado de Justiça e Defesa da Cidadania contra o apresentador. A atuação é do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial da Defensoria Pública.



No vídeo, publicado em seu Instagram no dia 3 de janeiro, Ratinho fala: “Eu estava aqui vendo a novela da Globo, aquela coisa de cangaceiro e tal. Mas poxa, a Globo colocou 'viado' até em filme de cangaceiro, gente? Naquele tempo não tinha 'viado' não. Você acha que tinha 'viado' naquele tempo? É muito 'viado': é 'viado' às seis da tarde, é 'viado' às oito da noite, é 'viado' às nove da noite, é 'viado' às dez da noite, é muito 'viado'. Eu não sei o que está acontecendo, não tem tanto 'viado' assim. Ou tem? Será?”.



O defensor público Rodrigo Leal da Silva, autor da denúncia, justifica que a fala de Ratinho "é uma verdadeira exposição ampla via internet de ofensas homofóbicas contra os homossexuais de forma geral, tomando a homossexualidade masculina como algo negativo e ruim que, necessariamente, desqualificaria e depreciaria a programação de uma emissora".



A Defensoria pede que a Secretaria de Estado de Justiça e Defesa da Cidadania instaure um processo administrativo e, ao final do procedimento, aplique multa ao apresentador por discriminação homofóbica, com fundamento na Lei Estadual nº 10.948/2001, que prevê punições administrativas para pessoas físicas e jurídicas por atos de preconceito por orientação sexual.



Defesa



O apresentador Ratinho usou a rede social para se retratar sobre o fato, apesar de não pedir "desculpas".



"Ontem (03/01) eu fiz um comentário sobre gays na novela da Globo, e todo mundo comentou, virou viral, esse negócio aí. Mas veja bem, em nenhum momento eu quis ofender nenhum gay, até porque eu trabalho com todos eles, todos eles gostam de mim e eu gosto muito deles, então não tem nada a ver. Eu fiz uma brincadeira. Uma brincadeira pra gente brincar na internet. Lamentavelmente algumas pessoas não entenderam assim. Mas eu quero mandar um abraço e dizer que eu respeito todo mundo", justificou-se.



"Quem me conhece sabe da minha personalidade, sou brincalhão e respeito todo mundo sempre", completou na legenda da publicação.



(Hyndara Freitas)