São Paulo pode ter chuvas fortes e trovoadas nesta segunda-feira

São Paulo, 08 - O tempo instável que marca a manhã desta segunda-feira, 8, em São Paulo deve se manter durante toda a semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia todo ficará nublado com chuvas. Há possibilidade de trovoadas isoladas de tarde e de noite durante a semana. Na cidade, a mínima para esta segunda é de 17º C e a máxima, de 22º C. Nos próximos dias, as temperaturas sobem e podem atingir até 27º C na quinta-feira, dia 11.



A causa da instabilidade é a presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Durante a semana, as precipitações terão intensidade fraca a moderada, podendo ser mais volumosas entre a tarde e a noite, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. O CGE também alerta para a possibilidade de alagamentos e deslizamentos de terras nas áreas de risco.



Na terça-feira, 9, o Inmet informa que o tempo estará mais estável e as temperaturas podem subir para até 25ºC, mas ainda com pancadas e chuviscos durante o dia. Na quarta e na quinta, os termômetros podem chegar a 27ºC, e continua a possibilidade de chuvas.



Problemas



As chuvas causaram dificuldades para os paulistanos que pegaram as estradas. Na manhã de segunda, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) desviou o trânsito da rodovia Régis Bittencourt (BR-116), no sentido Curitiba-São Paulo até a barreira que deslizou sobre a pista, no km 402,8, em Miracatu (SP), na madrugada deste domingo, 7 ter sido removida, por volta das 10h20. No momento da remoção, havia 28 quilômetros de lentidão, como reflexo da interdição, e a demora para passagem do trecho era 2 horas em média.



Na zona oeste da capital, a lentidão na manhã foi de 21 quilômetros (55% a mais do que o normal para o período).



