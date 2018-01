PRF desvia trânsito para evitar trecho com barreira na Régis Bittencourt

Sorocaba, 08 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) decidiu desviar o trânsito da rodovia Régis Bittencourt (BR-116), no sentido Curitiba-São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 8, até que seja removida totalmente a barreira que deslizou sobre a pista, no km 402,8, em Miracatu (SP), na madrugada deste domingo, 7.



Os motoristas que seguem para a capital paulista devem usar a saída do km 464 norte seguindo por dez quilômetros pela SP-226 até a área urbana de Pariquera-Açu. Após a passagem pela cidade, o condutor deve seguir em direção a Iguape/Ilha Comprida por 43 quilômetros, pela SP-222.



Em Iguape, basta seguir as indicações para a BR-116 e São Paulo, via Miracatu, por 55 km. Chegando à Régis, o motorista deve continuar pela rodovia em direção à capital. O desvio aumenta o percurso em cerca de 80 quilômetros, mas evita que o motorista fique parado na rodovia ou enfrente longa espera, já que a retirada da barreira sobre a pista está exigindo interdições intermitentes da Régis.



As rochas maiores já foram detonadas, mas a previsão é de que a segunda faixa seja liberada por volta das 12h. Mesmo assim, como há 24 quilômetros de fila no local, o trânsito deve demorar até o meio da tarde para fluir.



Os veículos que necessitam de autorização especial devido às suas dimensões e peso devem se dirigir às autoridades estaduais de trânsito, já que as rodovias usadas no desvio são administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), do governo estadual.



(José Maria Tomazela)