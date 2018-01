Chuva forte atinge diversos pontos do Rio

Rio, 08 - Uma chuva intensa começou a cair em diversos pontos do Rio de Janeiro do fim da tarde do domingo, 7, e prossegue na manhã desta segunda-feira, dia 8.



Segundo o Sistema Alerta Rio, na noite de domingo, em apenas uma hora, entre 20h15 e 21h15, somente na estação Barra/Barrinha, choveu 33% (50,6mm) do esperado para todo o mês de janeiro (154,7mm). A estação foi a que registrou o maior índice pluviométrico no período. Outras, como Barra/Riocentro (28% às 20h45), Campo Grande (25% às 19h45) e Penha (24% às 21h), também detectaram grande volume pluviométrico.



O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) contabilizou, na noite e durante a madrugada, 18 pontos com bolsões ou acúmulo de água em vias públicas. Madureira, Cascadura e Jacarepaguá estão entre os locais mais atingidos, mas há ocorrências em outros bairros.



Também houve queda de árvores e galhos, deslizamentos e afundamento de pista na Estrada Santa Maria, próximo ao cruzamento com a Estrada do Tingui, em Campo Grande, no sentido Avenida Brasil.



O ramal de Belford Roxo da Supervia chegou a interromper o trânsito de trens, mas voltou a funcionar no início da manhã, quando o trecho de Saracuruna foi interrompido. O BRT Transcarioca só funciona até a Estação Tanque.



A chuva também atingiu municípios do interior fluminense. Para esta segunda-feira, a previsão é de que as precipitações continuem.



(Wilson Tosta)