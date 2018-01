Chuvas interditam Régis e deixam desabrigados no Vale do Ribeira

Sorocaba, 07 - A queda de uma barreira causada pela chuva interditou a pista sentido capital paulista da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na manhã deste domingo, 7, em Miracatu, no Vale do Ribeira. O deslizamento de grande quantidade de rochas e de terra molhada bloqueou a pista na altura do km 402,8, causando congestionamento de quase 20 quilômetros. Por volta das 11 horas, o tráfego foi liberado parcialmente, depois que máquinas da concessionária retiraram parte da barreira.



As chuvas que atingem a região deixaram bairros isolados e famílias desabrigadas em Miracatu. O Córrego Prainha transbordou, alagando casas no bairro Araribá. Cinco famílias foram removidas e levadas para casas de parentes. As estradas de acesso aos bairros Barra Funda e Peniche ficaram cobertas pelas águas, isolando os moradores.



Houve alagamentos também nos bairros Vila Formosa, Vila São José e na região central da cidade.



De acordo com levantamento preliminar da Defesa Civil, ao menos 70 residências foram invadidas pelas águas dos Rios Ubirajara e Bananal. O Corpo de Bombeiros usou barcos para remover famílias que ficaram ilhadas. No início da tarde, equipes da Defesa Civil percorriam as áreas atingidas para um levantamento mais completo da situação.



(José Maria Tomazela)